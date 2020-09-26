По данным на утро субботы, 26 сентября, коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 447 жителей Киева, в частности, у 42 детей. Это новый антирекорд с начала эпидемии.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Также за сутки умерли 8 больных. Всего от коронавируса скончались 350 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 21 492 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших за минувшие сутки:

230 женщин в возрасте от 18 до 89 лет

175 мужчин в возрасте от 19 до 96 лет

21 девочка от 1 до 16 лет и 21 мальчик от 4 лет до 16.

В частности, Covid-19 подхватили 14 сотрудников медучреждений.

Также, по словам Кличко, не уменьшается и количество госпитализированных. Так, в больницы попали 59 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 132 человека. Всего коронавирус преодолели 6387 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 66. В Оболонском – 60. И в Деснянском районе – 58 случаев.



"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожными и соблюдайте элементарные правила! Берегите себя!", - пожелал Кличко.

Напомним, предыдущий антирекорд был установлен 12 сентября. Тогда опасный диагноз подтвердили сразу у 428 человек.

Тем временем на сегодняшнее утро в Украине снова рекордное количество заболевших. За сутки Covid-19 обнаружили у 3833 человек.