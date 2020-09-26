В субботу, 26 сентября, спасатели прекратили поисковую операцию по поиску курсантов, которые были на борту рухнувшего Ан-26 в районе Чугуева.

Об этом сообщает "Украина 24".

Так, причиной прекращения поисков стало то, что тела трех курсантов, которые считались пропавшими без вести, были найдены.

Напомним, самолет рухнул в пятницу вечером, 25 сентября. На борту находились курсанты, а сам борт выполнял учебный полет. После крушения начался сильный пожар. Двух людей удалось госпитализировать - их состояние оценивают как тяжелое.

Вероятной причиной трагедии называют то, что у борта отказал левый двигатель.

"Страна" также рассказывала о том, кто, согласно предварительной информации, находился на борту рухнувшего Ан-26 в Харьковской области.