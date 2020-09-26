В субботу утром, 26 сентября, министр обороны Андрей Таран дал краткий брифинг по факту крушения Ан-26 в районе Чугуева, Харьковской области.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко у себя в Facebook.

"Вчера экипаж самолета АН-26 ВСУ выполнял штатный полёт по обучению курсантов штурманскому делу. Командир корабля имел налёт около 800 часов. По плану, самолет должен был сделать до 10 взлетов и посадок по 15 минут каждая, начиная с 18 30 и до 23 часов отрабатывая стандартную процедуру обучения. После каждой посадки самолёт осматривался техническими специалистами и взлетал снова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что о неполадках с левым двигателем командир самолета сообщил диспетчерам около 20:38.

"Однако был в целом спокоен и готовится сажать самолёт на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами. Видимость была ясной. Ветер минимальный. Через 8-9 минут командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке. Через минуту-две самолёт пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся", - говорится в тексте сообщения.

Сейчас на месте инцидента продолжают разбирать конструкции самолета.