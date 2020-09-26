Предварительный список пассажиров рухнувшего Ан-26. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

В субботу утром, 26 сентября, был опубликован предварительный список людей, которые находились на борту рухнувшего в районе Чугуево Ан-26.

Так, на борту рухнувшего борта находились:

Алексей Остапенко

Алексей Остапенко

Ашраф Мсуя

Ашраф Мсуя

Виталий Вильховой

Виталий Вильховой

Богдан Матвийчук

Богдан Матвийчук

Артем Дудла

Артем Дудла

Андрей Померанцев

Андрей Померанцев

Максим Хомьячук

Максим Хомьячук

Роман Корчовский

Роман Корчовский

Александр Бойко

Александр Бойко

Богдан Кишеня

Дмитрий Добреля

Евгений Иванов

Олег Широчук

Дмитрий Андрущенко

Ростислав Булий

Дмитрий Донец

Константин Зибюк

Вячеслав Золочевский

Александр Клевец

Александр Микитченко

Александр Скочков

Руслан Шеремет

Андрей Роспотнюк

Евгений Скоробогатько

Дмитрий Студинский

Владимир Олабин

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