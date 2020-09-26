Имена и фото погибших на борту разбившегося около Чугуева Ан-26. Обновляется
В субботу утром, 26 сентября, был опубликован предварительный список людей, которые находились на борту рухнувшего в районе Чугуево Ан-26.
Так, на борту рухнувшего борта находились:
Алексей Остапенко
Ашраф Мсуя
Виталий Вильховой
Богдан Матвийчук
Артем Дудла
Андрей Померанцев
Максим Хомьячук
Роман Корчовский
Александр Бойко
Богдан Кишеня
Дмитрий Добреля
Евгений Иванов
Олег Широчук
Дмитрий Андрущенко
Ростислав Булий
Дмитрий Донец
Константин Зибюк
Вячеслав Золочевский
Александр Клевец
Александр Микитченко
Александр Скочков
Руслан Шеремет
Андрей Роспотнюк
Евгений Скоробогатько
Дмитрий Студинский
Владимир Олабин