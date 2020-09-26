После выполнения части маршрута командир экипажа самолета АН-26, который потерпел крушение вчера в Харьковской области, доложил об отказе левого двигателя.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу утром.

Так, по предварительным данным, непосредственно управление самолетом курсанты не осуществляли - все полеты выполнял командир экипажа.

"После выполнения части маршрута в 20:38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20:40 – запросил заход на посадку, в 20:43 – прошел дальний привод, в 20:45 – произошла авиакатастрофа", - говорится в сообщении.

Также в спецслужбе рассказали, что всего на борту находились 27 украинцев - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. "Черный ящик" самолета на данный момент не обнаружен. Для его поиска приняты меры по ограждению и охране места падения самолета.

Сообщается, что учебные полеты самолета АН-26 начались в 18:50 и должны были продолжаться до 22:50. Учебными планами была предусмотрена подготовка курсантов как летной, так и штурманской специальностей в соответствии с курсом боевой подготовки.