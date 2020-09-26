В субботу утром, 26 сентября, спасателям удалось найти тела трех пропавших курсантов, которые были на борту рухнувшего в Чугуеве Ан-26.

Об этом сообщил корреспондент "Украина 24" Александр Махов.

"Авиакатастрофа под Чугуевым. На месте катастрофы найдены еще три тела погибших. Таким образом – 25 погибших, двое выжили, они в тяжелом состоянии в больнице", - говорится в сообщении.

Вместе с тем Махов рассказал о том, что бортовые самописцы самолета уцелели.

Напомним, самолет Ан-26 с курсантами на борту рухнул в районе населенного пункта Чугуево в Харьковской области в пятницу вечером, 25 сентября. Позже выяснилось, что борт совершал учебно-тренировочный полет.