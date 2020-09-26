Крушение самолета под Харьковом. На место трагедии прилетели Аваков, Уруский и Таран
В Харьковской области, где вчера разбился военные самолет АН-26, начала работать Государственная комиссия по расследованию причина катастрофы.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
"Государственная комиссия по расследованию причин катастрофы военного самолета АН-26 начала свою работу на Харьковщине", - говорится в сообщении.
Также Геращенко сообщил, что на место крушения в Чугуеве вылетели: вице-премьер Олег Уруский, начальник Генерального Штаба Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран, министр МВД Арсен Аваков и глава ГСЧС Николай Чечеткин.
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