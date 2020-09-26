В Харьковской области, где вчера разбился военные самолет АН-26, начала работать Государственная комиссия по расследованию причина катастрофы.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Государственная комиссия по расследованию причин катастрофы военного самолета АН-26 начала свою работу на Харьковщине", - говорится в сообщении.

Также Геращенко сообщил, что на место крушения в Чугуеве вылетели: вице-премьер Олег Уруский, начальник Генерального Штаба Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран, министр МВД Арсен Аваков и глава ГСЧС Николай Чечеткин.