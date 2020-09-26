По состоянию на утро субботы, 26 сентября, продолжается поиск трех пропавших без вести курсантов, которые были на борту рухнувшего Ан-26 в Чугуеве.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По информации диспетчера аэропорта, на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски еще трех человек продолжаются", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к ликвидации последствий инцидента и поиску людей привлечены 62 спасателя. Также на месте работают десять единиц техники.

Позже украинские журналисты рассказали о том, что спасательную операцию прекратили, а тела трех курсантов обнаружили. Однако официально эту информацию пока не подтвердили.

Под Харьковом рухнул самолет с курсантами. Фото: dsns.gov.ua

Напомним, в пятницу вечером потерпел крушения военный самолет Ан-26 с 28 курсантами на борту. Почти все пассажиры погибли, двух экстренно доставили в больницу.

Позже в СНБО рассказали, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет.