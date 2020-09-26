На борту рухнувшего под Харьковом самолета находился сын штурмана Ил-76, сбитого над Луганском
На борту самолета Ан-26, который в пятницу вечером разбился под Харьковом, находился курсант Александр Скочков. Он был сыном штурмана Ил-76, который был сбит террористами над Луганском.
Об этом сообщает "Обозреватель".
На данный момент точная судьба парня неизвестна, однако он числился в списке экипажа, который попал в сеть спустя некоторое время после авиакатастрофы.
Список курсантов, которые находились на борту рухнувшего самолета. Фото: Telegram/Труха
На странице молодого человека в Facebook указано, что он родом из Мелитополя.
На борту рухнувшего самолета был Александр Скочков. Фото: Facebook/Александр Скочков
Отец парня, Игорь Скочков, служил штурманом авиационной эскадрильи 25-й гвардейской военно-транспортной авиационной бригады ВСУ. Он погиб 14 июня 2014 года в результате катастрофы, когда самолет был сбит сепаратистами над Луганском.
"Страна" вела текстовую хронику событий, связанных с падением военного самолета в Харьковской области.
Как мы сообщали, в Харьковской области субботу, 26 сентября, объявили днем траура по погибшим в результате крушения борта Ан-26.