На борту самолета Ан-26, который в пятницу вечером разбился под Харьковом, находился курсант Александр Скочков. Он был сыном штурмана Ил-76, который был сбит террористами над Луганском.

Об этом сообщает "Обозреватель".

На данный момент точная судьба парня неизвестна, однако он числился в списке экипажа, который попал в сеть спустя некоторое время после авиакатастрофы.

Список курсантов, которые находились на борту рухнувшего самолета. Фото: Telegram/Труха

На странице молодого человека в Facebook указано, что он родом из Мелитополя.

На борту рухнувшего самолета был Александр Скочков. Фото: Facebook/Александр Скочков

Отец парня, Игорь Скочков, служил штурманом авиационной эскадрильи 25-й гвардейской военно-транспортной авиационной бригады ВСУ. Он погиб 14 июня 2014 года в результате катастрофы, когда самолет был сбит сепаратистами над Луганском.

"Страна" вела текстовую хронику событий, связанных с падением военного самолета в Харьковской области.

Как мы сообщали, в Харьковской области субботу, 26 сентября, объявили днем траура по погибшим в результате крушения борта Ан-26.