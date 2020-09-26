По состоянию на утро субботы, 26 сентября, в Украине подтвердились 3833 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 195 504 граждан.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Это стало новым украинским антирекорд. Предыдущий был установлен 17 сентября, когда были обнаружены 3 584 человека с болезнью.

Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине достигло 195 504, из них 3903 скончались (76 – за последние сутки), 86 873 выздоровели (+1740 за прошедшие 24 часа).

Напомним, что на фоне коронавируса в Украине выросла заболеваемость другими инфекционными недугами. Среди них лидируют кампилобактериальний энтерит и туляремия.

Также "Страна" рассказывала о том, что Трамп с трибуны ООН призвал наказать Китай за коронавирус.