Стало известно имя курсанта-счастливчика, которого в последний момент не допустили к роковому полету Ан-26
Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины назвало имя курсанта, которого не допустили к полету военного борта Ан-26 25 сентября, благодаря чему молодой человек выжил. Его зовут Александр Харченко.
Об этом пресс-служба командования написала в Фейсбук.
"Курсант (Харьковского национального университета воздушных сил (ХНУВС) имени Ивана Кожедуба - Ред.) Харченко Александр Владимирович в последний момент не был допущен к полету. Его на борту не было", - говорится в записи в соцсети.
"Страна" вела текстовую хронику событий, связанных с падением военного самолета в Харьковской области.
Как мы сообщали, в Харьковской области субботу, 26 сентября, объявили днем траура по погибшим в результате крушения борта Ан-26.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.