Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины назвало имя курсанта, которого не допустили к полету военного борта Ан-26 25 сентября, благодаря чему молодой человек выжил. Его зовут Александр Харченко.

Об этом пресс-служба командования написала в Фейсбук.

"Курсант (Харьковского национального университета воздушных сил (ХНУВС) имени Ивана Кожедуба - Ред.) Харченко Александр Владимирович в последний момент не был допущен к полету. Его на борту не было", - говорится в записи в соцсети.

"Страна" вела текстовую хронику событий, связанных с падением военного самолета в Харьковской области.

Как мы сообщали, в Харьковской области субботу, 26 сентября, объявили днем траура по погибшим в результате крушения борта Ан-26.