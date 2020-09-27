На Кавказе очередное обострение армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабазе. Вооруженные силы Армении продолжают обстрелы в сторону азербайджанских пограничников. Стало известно о двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости" со ссылкой на заявления военных ведомств двух стран.

Так, в Азербайджане утверждают, что противник продолжает прицельный обстрел населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

В свою очередь, в Армении сообщили, что смогли сбить два вертолета и три беспилотника, и предупредили о наступлении противника на карабахском направлении. Обе стороны заявляют о полной боевой готовности и разработке ответных мер.

Напомним, ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась 12 июля. Страны обвинили друг друга в атаке своих позиций. На первые сутки обстрелов сообщалось о двоих погибших азербайджанских военнослужащих и пятерых раненых. О потерях с армянской стороны не заявлялось.

Как сообщала "Страна", в Москве ночью 24 июля произошел конфликт между уроженцами Армении и Азербайджана. Потасовки произошли в Марьино после недавней эскалации конфликта на Кавказе.

Также "Страна", писала, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения концентрирует войска на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.