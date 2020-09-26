В воскресенье, 27 сентября, в Украине начнется похолодание, на большей части территории страны будет дождливо и неуютно. Зато в субботу во многих областях еще можно будет насладиться летним теплом и солнцем.

О том, какая погода будет 26 сентября, рассказали в Гидрометцентре.

Судя по карте, на юге, севере, востоке и в центре ожидается легкая облачность. Температура ночью опустится до +11...+16 градусов, а днем воздух прогреется до +23...+28 градусов.

На запад придут довольно сильные дожди с грозами, но при этом тоже будет пока тепло. В темное время суток так же, как на остальной территории - около +11...+16, а в светлое немного прохладнее: +18...+24.

В Киеве ночная температура составит +13...+15 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +26. При этом будет светить солнце, разве что изредка на небе промелькнет облако.

Ранее "Страна" писала о предупреждении ГСЧС по поводу возможных сильных порывах ветра на выходных.

Мы также сообщали, что летняя жара продержится в Украине до воскресенья.