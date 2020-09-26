Остался день, чтобы насладиться бабьим летом. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 27 сентября, в Украине начнется похолодание, на большей части территории страны будет дождливо и неуютно. Зато в субботу во многих областях еще можно будет насладиться летним теплом и солнцем.

О том, какая погода будет 26 сентября, рассказали в Гидрометцентре.

Судя по карте, на юге, севере, востоке и в центре ожидается легкая облачность. Температура ночью опустится до +11...+16 градусов, а днем воздух прогреется до +23...+28 градусов. 

На запад придут довольно сильные дожди с грозами, но при этом тоже будет пока тепло. В темное время суток так же, как на остальной территории - около +11...+16, а в светлое немного прохладнее: +18...+24.

В Киеве ночная температура составит +13...+15 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +26. При этом будет светить солнце, разве что изредка на небе промелькнет облако.

Карта погоды на 26 сентября

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