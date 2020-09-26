Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, какие задачи стояли перед разбившимся 25 сентября под Чугуевым, что в Харьковской области, военным самолетом. По словам чиновника, борт выполнял учебно-тренировочный полет.

Об этом Данилов написал в своем Фейсбук.

"Сегодня во время выполнения учебно-тренировочного полета произошла ужасная трагедия. Выполняя заход на посадку, вблизи г. Чугуев разбился военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины АН-26, бортовой номер 76. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба", - сообщил секретарь СНБО.

Он добавил, что причины трагедии станут предметом тщательного расследования. А также выразил соболезнования родным и близким погибших.