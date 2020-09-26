Перед вылетом разбившегося самолета Ан-26, который потерпел крушение в Харьковской области, к полету не допустили одного курсанта Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени И. Кожедуба.

Так, на момент крушения самолета на борту находилось 27 человек из запланированных 28 - семь офицеров и 20 курсантов, среди которых были второкурсники и студенты четвертого курса. Одного курсанта по неизвестным причинам не допустили к полету, сообщает ГСЧС.

Отметим, что тем временем Офис генпрокурора Украины заявил о 25 погибших. То есть, кроме двух, которых уже доставили в больницу больше живых не нашли.

Как сообщала "Страна", по факту падения 25 сентября военного самолета Ан-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство. Оно открыто по статье 416 Уголовного кодекса Украины о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшем катастрофу и тяжкие последствия.

Также "Страна" писала, что стала известна вероятная причина крушения. У техники отказал двигатель.