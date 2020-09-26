По факту падения 25 сентября военного самолета Ан-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство. Оно открыто по статье 416 Уголовного кодекса Украины о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшем катастрофу и тяжкие последствия.

Об этом сообщается в Фейсбук Офиса генпрокурора.

В Офисе генпрокурора отметили, что по предварительным данным, около 20:50 вблизи Чугуева при заходе на посадку самолет потерял управляемость и упал возле автомобильной дороги. На борту находились, кроме членов экипажа, курсанты Харьковского университета воздушных сил ВСУ им. Ивана Кожедуба. По состоянию на 00:00 предварительно 25 погибших, а двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения. Поиски остальных продолжаются.

На месте происшествия работают прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований, сказали в ведомстве.

Правоохранители продолжают первоочередные следственные действия. Обстоятельства, причины и условия авиакатастрофы устанавливаются.