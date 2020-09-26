Львов потрясла история об изнасилованиях девочек 11-14 лет в детском лагере, которые на протяжении 15 лет совершал его организатор и руководитель.

Сейчас насильнику 46 лет, и только теперь его уже взрослые жертвы отважились дать показания против обидчика.

В полиции - шесть заявлений от женщин, которых изнасиловали малолетними в этом лагере, который, как оказалось работал подпольно. Но на самом деле пострадавших, говорят следователи, минимум вдвое больше. А тянулось все с 2005 года. Насильнику грозит 15 лет, правда, сейчас он - пациент психиатрической больницы.

"Страна" выяснила подробности этой жуткой истории.

"Молились и спали с наставником"

Мы разыскали одну из жертв хозяина лагеря, которая по понятным причинам попросила об анонимности. Сейчас девушке 20 с небольшим лет, и она не может излечиться от детской травмы.

Лагерь, где систематически годами насиловали детей, был создан под прикрытием весьма благовидных целей - воспитывать молодежь в религиозном духе.

Собственно, педофил "вербовал" туда детей в школах и спортивных секциях, представляясь церковником и основателем молодежного христианского сообщества.

Воспитанники читали религиозную литературу, изучали Библию, молились и возили подарки в детские приюты. На "занятия" дети ходили каждую неделю.

Часть из них была из неблагополучных семей, и педофил этим пользовался, чтобы заманить в свой "кружок".

Нашу собеседницу привела в "христианский лагерь" сестра.

"Этот человек дарил нам игрушки, одежду, угощал сладостями - и требовал за это близости, заставлял спать с ним. Он сначала говорил, что это такая игра. Все девочки молчали, боялись рассказать кому-то, было стыдно. Да это и не человек, а животное. Как это все сочеталось с учением о Христе и молитвами, в голове не укладывается. То, что он с нами вытворял, снимал и записывал на видео. Некоторые девочки хотели покончить с собой", - рассказывает нам жертва "христианина".

Духовного сана не было

Женщина стала заробитчанкой, несколько лет трудилась за границей. Прошла курс психотерапии - детские травмы давали о себе знать. А вернувшись в Украину, решилась написать заявление в полицию.

Как рассказали "Стране" во Львовской областной прокуратуре, насильник действительно получил духовное образование, правда, не служил ни в одной церкви, у него нет духовных санов.

Однако именно церкви давали помещения для его организации, а меценаты жертвовали деньги на существование "лагеря". Где "наставник", помимо "христианского воспитания", развращал своих малолетних подопечных.

Доказательствами преступлений стали фото и видео, которые все эти годы хранил львовянин-маньяк, а также его тайный дневник, где он сам описывал, что вытворял с детьми.

Правоохранители сообщили, что первые случаи изнасилований и развращения детей возрастом от 11 до 14 лет относятся к 2005 году.

"Были установлены жертвы злоумышленника, сегодня - молодые женщины. Но в то время они еще были детьми, ведь первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом. Многие из них не хотели вспоминать эти события - и их можно понять. Однако правоохранители, благодаря кропотливой и слаженной работе, собрали доказательную базу, достаточную для того, чтобы мы могли сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении одиннадцати преступлений", - заявил начальник полиции Львовской области Василий Виконский.