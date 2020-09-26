В столице иностранец с другом вывезли в лес, избивали, пытали и унижали 21-летнего парня за замечание о нарушении ПДД.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

Известно, что 30-летний иностранец вместе со своим другом из Одессы, находясь в Киеве, заехали на авто BMW в пешеходную зону. Проходивший мимо 21-летний парень решил сделать водителю и пассажиру замечание, после чего его затянули в машину и повезли в лесополосу, угрожая огнестрельным оружием.

"Там злоумышленники начали наносить потерпевшему многочисленные телесные повреждения, совершали в отношении него унизительные действия, разорвали его верхнюю одежду. Пытки и унижения парня похитители снимали на мобильный телефон. После этого, приставив нож к шее потерпевшего, заставили его прощаться с жизнью, произведя при этом выстрел холостым патроном возле его головы", - указано в сообщении.

На данный момент по факту действий иностранца начато уголовное производство, данные направлены в Печерский районный суд Киева. Его сообщника-одессита объявили в розыск, обоим преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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