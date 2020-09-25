Стала известна вероятная причина крушения 25 сентября самолета Ан-26 у Чугуева в Харьковской области. У техники отказал двигатель.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова главы Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера.

"По той информации, которую я получил, было уведомление от пилота о том, что отказал левый мотор" - сказал журналистам Кучер, прибывший на место катастрофы.

Затем он добавил, что для опытного летчика - это, в общем, "не критическая ситуация".

"Что произошло потом - будет устанавливать следствие", - сказал Кучер.

Ранее "Страна" сообщала, что будет создана госкомиссия по расследованию обстоятельств крушения самолета АН-26 и ее возглавит вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.