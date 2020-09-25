В интернете появился список людей, находившихся 25 сентября на борту потерпевшего в Харьковской области катастрофу военного самолета Ан-26.

Набросанный от руки список опубликовал Телеграм-канал "Труха".

Из перечня понятно, что в самолете летели 28 человек, включая 7 членов экипажа. Скорая помощь забрала людей по фамилии Вильховый и Зыбюк.

На бумаге можно разобрать следующие фамилии: Дудка, Харченко, Померанцев, Скоробогатько, Андрущенко, Бойко, Золочевский, Скочков и Шеремет.

Кто составил этот список, канал не указывает.

Ранее "Страна" сообщала, что двое выживших при крушении самолета под Харьковом находятся в тяжелом состоянии.