Появился неофициальный список находившихся на борту рухнувшего возле Чугуева Ан-26
В интернете появился список людей, находившихся 25 сентября на борту потерпевшего в Харьковской области катастрофу военного самолета Ан-26.
Набросанный от руки список опубликовал Телеграм-канал "Труха".
Из перечня понятно, что в самолете летели 28 человек, включая 7 членов экипажа. Скорая помощь забрала людей по фамилии Вильховый и Зыбюк.
На бумаге можно разобрать следующие фамилии: Дудка, Харченко, Померанцев, Скоробогатько, Андрущенко, Бойко, Золочевский, Скочков и Шеремет.
Кто составил этот список, канал не указывает.
Ранее "Страна" сообщала, что двое выживших при крушении самолета под Харьковом находятся в тяжелом состоянии.
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