Упавший под Харьковом Ан-26 еще летом отправили на длительный ремонт до октября. Самолету было 43 года
Самолет Ан-26, потерпевший крушение в Харьковской области, до 1 октября мог находиться в стадии ремонта.
Специализированные авиационные СМИ в конце июля сообщали, что командование Военно-воздушных сил заключило контракт с заводом "Антонов" на продление срока службы девяти военным самолетам.
Среди них - Ан-26 (Ш) с бортовым номером 76 (заводской номер 56-08), изготовленный в 1977 году. То есть на момент крушения самолету было 43 года.
Именно такой бортовой номер - 76 - указывали Минобороны, когда сегодня сообщали о крушении.
Ремонт должен был продлить срок эксплуатации боевой машины еще на два года. И закончить его планировали к 1 октября. Именно такой срок указан в документе, опубликованном по результатам тендера на сайте Prozorro.
Неизвестно, был ли самолет в стадии ремонта на момент катастрофы. Вполне вероятно, что ремонт мог быть уже закончен - поскольку до 1 октября остается меньше недели. Однако тема нуждается в официальных комментариях чиновников.
При этом губернатор Харьковской области уже обнародовал предварительные данные об отказе у самолета левого мотора.