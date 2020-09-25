Самолет Ан-26, потерпевший крушение в Харьковской области, до 1 октября мог находиться в стадии ремонта.

Специализированные авиационные СМИ в конце июля сообщали, что командование Военно-воздушных сил заключило контракт с заводом "Антонов" на продление срока службы девяти военным самолетам.

Среди них - Ан-26 (Ш) с бортовым номером 76 (заводской номер 56-08), изготовленный в 1977 году. То есть на момент крушения самолету было 43 года.

Именно такой бортовой номер - 76 - указывали Минобороны, когда сегодня сообщали о крушении.

Ремонт должен был продлить срок эксплуатации боевой машины еще на два года. И закончить его планировали к 1 октября. Именно такой срок указан в документе, опубликованном по результатам тендера на сайте Prozorro.

Неизвестно, был ли самолет в стадии ремонта на момент катастрофы. Вполне вероятно, что ремонт мог быть уже закончен - поскольку до 1 октября остается меньше недели. Однако тема нуждается в официальных комментариях чиновников.

При этом губернатор Харьковской области уже обнародовал предварительные данные об отказе у самолета левого мотора.