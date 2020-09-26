Президент Владимир Зеленский заявил, что проблемы с недостатком контрольно-пропускных пунктов на Западе страны, где постоянно образовываются очереди, нужно решать комплексно и поручил проработать расширение количества КПП.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Это вопрос не сегодняшнего дня, вопрос, который продолжается несколько лет, с того момента, когда у нас увеличился экспорт, ориентируясь на западный рынок. Понятно, что появились очереди. То есть сегодня не хватает пограничной пропускной инфраструктуры. Будут вкладываться деньги в открытие отдельных, дополнительных пропускных пунктов. Проблема не только на этом контрольно-пропускном пункте. У нас много соседей, многие страны, и там везде есть большие очереди. Мы должны дружить с нашими соседями, но на дипломатическом уровне мы должны тоже давить", - заявил он.

По словам Зеленского, к таким выводам он пришел после визита на пункт пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое". Также он отметил, что министр финансов, председатель Государственной пограничной службы и глава Службы безопасности Украины обсудили планы строительства новых инфраструктурных объектов на границе.

Также гарант привел в пример водителей фур, которые вынуждены ждать в очереди несколько суток.

"У нас нормальные отношения сейчас с нашими соседями, поэтому будем просить их ускорить этот процесс", - добавил Зеленский.

Напомним, служба безопасности задержала пограничников, которые организовали серию разнообразных препятствий для импорта товаров на восточной границе и предлагали решить эти проблемы по установленному прайсу. Таким образом таможенники зарабатывали, по меньшей мере, пять миллионов гривен в год.

Как сообщала "Страна", в "Луганской народной республике" ограничили въезд и выезд граждан на подконтрольную территорию Украины через контрольный пункт "Станица Луганская".