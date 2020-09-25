В Украине за последние 13 дней в полтора раза выросло количество госпитализируемых больных с коронавирусной инфекцией. Если две недели назад за сутки в больницы попадали 403 человека, то сейчас 622 (усредненный за неделю показатель).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

На текущей неделе были зарегистрированы три самых высоких показателя суточной госпитализации за все время эпидемии: 22 сентября – 711 человек, 23 сентября – 685 и 24 сентября – 742 пациента.

По данным МОЗ, этому скачку предшествовал относительно долгий период стабильности показателя: за три недели он вырос всего с 387 до 403 человек в сутки. Предыдущий раз такую стабилизацию фиксировали в конце июня – июле, однако примерно на вдвое меньшем уровне.

В начале недели Covid-больными было занято 13 тысяч коек из 36 тысяч выделенных. Готовится еще 14 тысяч коек - это максимальное количество, которое может себе позволить украинское здравоохранение.

Коэффициент корреляции числа госпитализируемых и умерших от Covid-19 (оба показателя усреднены за неделю) составляет 0,96, что означает высокую вероятность роста числа умерших в ближайшее время.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине растет число тяжелых пациентов с коронавирусом.

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