Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский возглавит Госкомиссию по расследованию обстоятельств крушения самолета АН-26 в Чугуеве Харьковской области.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Facebook.

"По поручению Президента создали Государственную комиссию под председательством вице-премьер-министра Олега Уруского для скорейшего выяснения обстоятельств трагедии и предоставления всей необходимой помощи пострадавшим", - заявил глава правительства.

По его словам, в состав комиссии войдут Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица.

"Выражаю сочувствие родным и близким погибших", - добавил Шмыгаль.