После крушения военного самолета в Харьковской области, на борту которого находилось 28 человек, двое госпитализированных находятся в очень тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни после того, как выжившие получили сильные ожоги вследствие возгорания самолета.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко со ссылкой на пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 22:00 по данным ГСЧС подтверждена гибель 22 человек. Двух выживших в тяжелом состоянии отправили в больницу. Спасатели продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолета и искать других погибших и пострадавших. Приношу свои соболезнования родным и близким погибших. Это шок..", - написал он.

Накануне ГСЧС сообщало о двух госпитализированных, которые находятся в тяжелом состоянии с сильными ожогами. Кроме этого, продолжаются поиски еще четырех человек, которые находились на борту.