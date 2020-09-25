Мэра Умани (Черкасская область) Александра Цебрия, который отметился активным сопротивлением празднованию в городе еврейского Нового года, сняли с местных выборов, которые должны состояться 25 октября.

Об этом градоначальник сам сообщил "Стране".

Мэр коротко объяснил, почему так случилось.

"По надуманным причинам. Банда. Преступная группировка. Мои юристы позже батут предметный комментарий", - сказал нашему изданию Цебрий.

С предвыборной гонкой в городе ситуация непростая уже несколько дней. 22 сентября территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в мэры Умани трех полных тезок, в том числе действующего мэра города Александра Цебрия. Причем у одного из кандидатов с градоначальником совпадает также и отчество – Владимирович.

Ранее "Страна" сообщала, что Цебрий после того, как Украина решила официально не запрещать приезд хасидов в Умань на иудейский новый год, в знак несогласия заночевал под Офисом президента.

Кончилось все тем, что с 29 августа Украина на месяц закрыла границу для иностранцев в рамках борьбы с коронавирусной эпидемией, что усложнило въезд паломников в Умань.