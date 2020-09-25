Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу при участии самолета Ан-26 в Чугуеве. По его словам, для расследования обстоятельств происшествия будет создана специальная комиссия.

Об этом информирует пресс-служба главы государства

"Ужасная трагедия на Харьковщине. Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Двух ищем. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов", - заявил Зеленский.

Он также подтвердил информацию МВД о том, что катастрофа произошла, когда самолет заходил на посадку на аэродром города Чугуева.

"Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду на Харьковщине", - резюмировал президент.