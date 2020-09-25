Андрей Макаревич, лидер группы "Машина времени", переболел коронавирусом. Артист, который летом тайно женился, перенес Covid-19 в легкой форме и без последствий.

Об этом он сообщил в интервью "Эхо Москвы".

Макаревич рассказал, что перенес болезнь бессимптомно и единственным, что вызвало в нем подозрение, была потеря обоняния. Тест на Covid-19 показал наличие антител в организме 66-летнего музыканта.

"Я не вирусолог, я не готов давать какие-то рецепты. Из всех теорий, мне кажется, достаточно убедительна та, которая говорит, что чем больше людей переболеют ковидом в легкой форме и получат какие-никакие антитела, тем быстрее мы с этой штукой справимся", - делится своими соображения о пандемии артист.

На вопрос о российской вакцине Андрей ответил, что большое количество людей привилось, в том числе в опытных целях. Но заболели ли они в итоге, никому не известно. И добавил, что лично ему колоться недоделанным и не прошедшим тестирование препаратом довольно страшно.

Напомним, что у России заказали 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса. Ранее мы рассказывали о регистрации российской вакцины и уровне ее безопасности.