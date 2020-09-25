Назван ВУЗ, чьи курсанты погибли при крушении военного самолета Ан-26 под Харьковом
В командовании воздушных сил ВСУ рассказали, в каком университете учились погибшие на борту военного самолета Ан-26, который сегодня вечером, 25 сентября, разбился около Чугуева в Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба командования ВСУ в Facebook.
"По авиационной катастрофе самолета Ан-26 в Харьковской области. По предварительным данным, погибло 20 человек. Большинство - курсанты ХНУПСа", - указано в сообщении.
Все они являются курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба
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