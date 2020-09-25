Стало известно, для каких целей использовался разбившийся 25 сентября у Чугуева Харьковской области военный самолет Ан-26.

Как сообщают информированные источники, борт использовали для обучения штурманов.

Между тем в Министерстве внутренних дел уточнили количество летевших в самолете людей. Там находились 28 человек. Об этом написал в Фейсбук заместитель главы ведомства Антон Геращенко. Со ссылкой на ГСЧС он подтвердил гибель 22 людей.

Также стало известно, что из находившихся в самолете семь человек - это члены экипажа и 21 - курсанты Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.