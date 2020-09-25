Из самолета Ан-26, который разбился около города Чугуев в Харьковской области, уже госпитализировали четыре человека.

Соответствующая информация появилась в социальных сетях.

Отмечается, что четверо пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии, из самолета их доставали с видимыми ожогами.

Ранее в Министерстве внутренних дел сообщили, что на борту находилось всего 23 человека, из которых 20 скончались и двое - в тяжелом состоянии.