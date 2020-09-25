Из разбившегося в Харьковской области самолета госпитализировали уже четыре человека
Из самолета Ан-26, который разбился около города Чугуев в Харьковской области, уже госпитализировали четыре человека.
Соответствующая информация появилась в социальных сетях.
Отмечается, что четверо пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии, из самолета их доставали с видимыми ожогами.
Ранее в Министерстве внутренних дел сообщили, что на борту находилось всего 23 человека, из которых 20 скончались и двое - в тяжелом состоянии.
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