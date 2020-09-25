На сайте МИД Евросоюза пропала фраза о том, что "Европа - не банкомат и не благотоворительный фонд" для Украины, которую главный дипломат ЕС Жозеп Боррель адресовал Владимиру Зеленскому.

Раньше она звучала так:

"Как я сказал президенту, Европейский Союз не благотворительная организация или банкомат. Лучший способ поддержать Украину для нас - это помочь в реформировании страны, но осуществить эти реформы могут только сами украинцы".

Теперь же в отчете Борреля о поездке в Украину этой формулировки нет. Однако она сохранилась в кеше Google.

"Страна" публиковала реакцию соцсетей на скандальную фразу представителя ЕС.