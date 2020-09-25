В авиакатастрофе под Харьковом погибли 20 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

"На самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. На борту самолета находилось 23 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов). По состоянию на 21:45 20 погибших и двое тяжело раненых", - говорится в сообщении.

Представители ведомства утверждают, что авиакатастрофа произошла в 20:50 на расстоянии около 2 км до военного аэропорта. Самолет принадлежал воинской части А 4104 ВСУ.

Также в МВД сообщили, что по данным диспетчера аэродрома, на борту находилось не 23, а 24 человека. В то же время замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил о 28 военных, которые находились в самолете.