Антон Геращенко рассказал, почему до сих пор не понятно число погибших в авиакатастрофе под Чугуевым
Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко сообщил "Стране", что точное количество погибших в авиакатастрофе военного самолета 25 сентября под Чугуевом Харьковской области пока неизвестно.
"Точная цифра еще не понятна. Тушат самолёт", - сказал Геращенко.
Как ранее сообщала "Страна", на борту военно-транспортного самолета Ан-26, который потерпел крушение близ Чугуева, могли находиться от пяти до 30 человек.
Мы также писали, что с места падения самолета под Чугуевом машины скорой помощи забрали двух раненых с почти полностью обожженными телами. У них пострадали около 90% тела.
Кроме того, известно, что на борту находились курсанты Харьковского университета воздушных сил. Они выполняли учебный тренировочный полет.
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