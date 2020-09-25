Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко сообщил "Стране", что точное количество погибших в авиакатастрофе военного самолета 25 сентября под Чугуевом Харьковской области пока неизвестно.

"Точная цифра еще не понятна. Тушат самолёт", - сказал Геращенко.

Как ранее сообщала "Страна", на борту военно-транспортного самолета Ан-26, который потерпел крушение близ Чугуева, могли находиться от пяти до 30 человек.

Мы также писали, что с места падения самолета под Чугуевом машины скорой помощи забрали двух раненых с почти полностью обожженными телами. У них пострадали около 90% тела.

Кроме того, известно, что на борту находились курсанты Харьковского университета воздушных сил. Они выполняли учебный тренировочный полет.