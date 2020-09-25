Президент Владимир Зеленский планирует в субботу, 16 сентября, посетить место крушения военного самолета в городе Чугуев под Харьковом.

Соответствующая информация появилась в социальных сетях.

Гарант конституции намерен посетить место катастрофы, чтобы узнать подробности и предварительные причины крушения, а также почтить память погибших. Как известно, на данный момент госпитализирована двое человек с борта самолета. Общее количество членов экипажа неизвестно. По разным показаниям, их число колеблется от пяти до 30.

Напомним, в городе Чугуев Харьковской области разбился самолет с курсантами внутри. В результате падения возник пожар. Сообщается о раненых и погибших.

Как сообщала "Страна", в разбившемся под Чугуевым в Харьковской области самолете летели курсанты Харьковского университета Воздушных сил. Они выполняли учебный полет.