С места падения самолета под Чугуевом "скорая" забрала двух раненых с почти полностью обожженными телами
С места падения военного самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области кареты скорой помощи увезли в больницу двоих раненых. У них масштабные ожоги тела.
Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на слова директора Центра медицины катастроф Виктора Забашты.
По данным руководителя Центра, у пострадавших в катастрофе ожоги более 90% тела.
Ранее "Страна" писала, что в разбившемся самолете выполняли учебный полет курсанты Харьковского университета воздушных сил. При это в ГСЧС заявили, что возможно, в катастрофе погибли два человека. По другой информации, нет ни одного погибшего.
Также сообщается противоречивая информация о количестве находившихся на борту людей. Их могло быть от пяти до 30 человек.
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