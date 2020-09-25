В катастрофе самолета под Чугуевым есть выжившие
После падения под Харьковом военного самолета, на борту которого находились курсанты, остались выжившие.
Соответствующая информация появилась в социальных сетях.
Отмечается, что на место происшествия уже выехал губернатор.
Напомним, в городе Чугуев Харьковской области разбился самолет с курсантами внутри. В результате падения возник пожар. Сообщается о раненых и погибших.
Как сообщала "Страна", в разбившемся под Чугуевым в Харьковской области самолете летели курсанты Харьковского университета Воздушных сил. Они выполняли учебный полет.