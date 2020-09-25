На борту военно-транспортного самолета Ан-26, который потерпел крушение в Чугуеве Харьковской области, находились от 5 до 30 человек. Число погибших и пострадавших пока неизвестно.

"На Харьковщине разбился военный транспортный самолет Ан-26. На борту находились 7 человек", - говорится в сообщении проекта "PavlovskyNews"

Тем временем информированный источник в Министерстве обороны Украины заявил в комментарии изданию Depo, что на борту находилось до 5 военных.

По его сведениям, экипаж самолета - офицеры. Кроме этого, в самолете было, по предварительной информации, двое курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

В свою очередь источник информагентства "Интерфакс-Украина" утверждает, что на борту Ан-26 могло быть до 30 человек.

На данный момент известно, что в катастрофе есть выжившие. В тоже время, по числу погибших есть разные данные.

"Цифры в разных источниках колеблются от 5 погибших до 30... Ждем данных из официальных источников", - сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

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