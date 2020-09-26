Сегодня в Харьковской области произошла жуткая трагедия - рухнул военный самолет. Погибли десятки человек.

"Страна" вела поминутную онлайн-трансляцию события.

Разбирались, как это произошло и что стало причиной катастрофы.

Что произошло в Чугуеве

В Харьковской области под Чугуевым разбился военно-транспортный самолет Ан-26.

Самолет упал на 530-м километре трассы Киев-Харьков - прямо возле дороги. Он разбился при заходе на посадку - за два километра от Чугуевского военного аэродрома.

Это произошло в 20:50 по киевскому времени. Люди, которые ехали по трассе, увидели масштабный пожар и снимали его на видео.

Уже через час пожар ликвидировали. Тушили его более 50 спасателей.

На данный момент информация по жертвам следующая.

На борту было 27 человек. 25 погибли, двое выжили, сообщил Офис генпрокурора. Тела искали весь вечер - видео работы поисковой команды публиковала "Страна".

Как заявили в командовании украинских военно-воздушных сил, большинство погибших - курсанты Харьковского нацуниверситета ВВС. Были среди них и офицеры.

Известно, что накануне трагического полета от него отстранили 28-го курсанта - Александра Харченко, который таким образом чудом остался жив.

"Страна" выяснила, что на упавшем самолете обучали военных штурманов.

Уставший самолет. Что известно о рухнувшем Ан-26

Это самолет, который находился в составе 203-й учебной авиабригады, расположенной в Чугуеве, где есть старейший военный аэродром. Авиабригада входит в Харьковский нацуниверситет имени Ивана Кожедуба.

Такой Ан-26 у бригады был один. Его бортовой номер 76. А полное название - Ан-26Ш, заводской номер - 56-08.

Этот самолет был выпущен в 1977 году. То есть на момент крушения ему было 43 года. И, судя по всему, борт был достаточно "уставшим".

"Страна" узнала, что в конце июля госпредприятие "Антонов" получило заказ на продление службы ряду самолетов, в числе которых был и разбившийся под Чугуевым.

Ему должны был продлить функциональность на два года. Ремонтные работы были запланированы до первого октября.

То есть рухнувший самолет мог лететь на задание после недавнего ремонта.

Причины трагедии

На данный момент наиболее часто упоминаемая версия - техническая неисправность. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер заявил, что перед крушением у самолета отказал левый двигатель.

"По той информации, которую я получил, было уведомление от пилота о том, что отказал левый мотор", - заявил чиновник, уточнив, что дальше нужно ждать следствия. Комиссию по расследованию возглавит вице-премьер Олег Уруский.

Впрочем, сажать самолет на одном двигателе - для опытных пилотов посильная задача. Почему этого сделать не смогли - пока непонятно. Ходят слухи о том, что за штурвалом был курсант, но это на данный момент официально неподтвержденная информация.

Очевидцы же говорили, что Ан-26 взрывался по частям.

Офис Генпрокурора открыл дело по статье 416 УК - нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия. То есть пока терактов и диверсий следствие не рассматривает.

Реакция на крушение Ан-26

На место крушения приехал губернатор области Алексей Кучер. Видео публиковала "Страна".

А завтра в Харьков прилетит президент Владимир Зеленский. Он уже опубликовал сообщение по этому поводу:

"Ужасная трагедия на Харьковщине.

Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые... Просто нет слов.

Катастрофа произошла, когда самолет заходил на посадку на аэродром города Чугуева.

Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда.

Завтра буду на Харьковщине".

Минобороны и командование ВВС выразили соболезнования семьям погибших.

В соцсетях политики начали публиковать траурные свечки в память о разбившихся насмерть курсантах.

Кроме украинцев, соболезнования выразили россияне. "Влюбленные в небо сопереживают каждую потерю коллег как свою. Небо никого не разделяет на своих и чужих", - заявили в Военно-воздушной академии имени Жуковского.

Также соболезнуют и европейцы.

"Только что узнал о трагической катастрофе военного самолета сегодня вечером в Чугуеве, Украина. Мои мысли с семьями и друзьями тех, кто погиб. Мои соболезнования от имени ЕС президенту Владимиру Зеленскому, министру (иностранных дел - Ред.) Дмитрию Кулебе, министру обороны Андрею Тарану", - написал представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.