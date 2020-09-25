В разбившемся под Харьковом самолете летели курсанты. В результате аварии есть погибшие
В разбившемся под Чугуевым в Харьковской области самолете летели курсанты Харьковского университета Воздушных сил. Они выполняли учебный полет.
Об этом сообщил информированный источник в Министерстве обороны Украины.
По сведениям источника, катастрофа АН-26 произошла 25 сентября около 20:45.
"Он далеко от аэродрома, возле трассы (Ростовская трасса - Ред.)", - сказал собеседник.
По информации харьковских СМИ, есть раненые и погибшие. На место вылетает поисковая группа на вертолете.
В ГСЧС заявили, что самолет вылетел из аэродрома, который находится недалеко от Чугуева, пролетел два километра и упал. По одной информации, погибли два человека, по другой - ни одного. Куда летел борт, тоже пока непонятно. Причина трагедии сейчас выясняется.
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