В разбившемся под Чугуевым в Харьковской области самолете летели курсанты Харьковского университета Воздушных сил. Они выполняли учебный полет.

Об этом сообщил информированный источник в Министерстве обороны Украины.

По сведениям источника, катастрофа АН-26 произошла 25 сентября около 20:45.

"Он далеко от аэродрома, возле трассы (Ростовская трасса - Ред.)", - сказал собеседник.

По информации харьковских СМИ, есть раненые и погибшие. На место вылетает поисковая группа на вертолете.

В ГСЧС заявили, что самолет вылетел из аэродрома, который находится недалеко от Чугуева, пролетел два километра и упал. По одной информации, погибли два человека, по другой - ни одного. Куда летел борт, тоже пока непонятно. Причина трагедии сейчас выясняется.