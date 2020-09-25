В городе Чугуев Харьковской области разбился самолет. В результате падения возник пожар. Есть ли пострадавшие пока неизвестно.

Об этом сообщают очевидцы с места происшествия в пятницу, 25 сентября.

Так, первая информация о крушении самолета появилась около 21:00. По данным очевидцев, происшествие случилось возле Ростовской трассы. Предположительно крушение потерпел военно-транспортный Ан-26 при заходе на посадку.

Также появились сведения, согласно которым на самолете курсанты Харьковского университета Воздушных Сил осуществляли учебный полет.

Никакой информации в ГСЧС и полиции по поводу инцидента пока не сообщают.

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