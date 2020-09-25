Внучка королевы Британии Елизаветы II, принцесса Евгения беременна первенцем.

Об этом сообщает официальный аккаунт Букингемского дворца в Instagram.

"Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и мистер Джек Бруксбэнк рады сообщить, что они ожидают появления на свет ребенка в начале 2021 года. Герцог Йоркский и Сара, Герцогиня Йоркская, мистер и миссис Джордж Бруксбэнк, Королева и Герцог Эдинбургский в восторге от этой новости", - сообщает общественности Букингемский дворец.

Для королевы Елизаветы ребенок пары станет уже девятым правнуком. Будущая мама, 30-летняя принцесса Евгения, не скрывает беременность и делится радостью с подписчиками в социальных сетях.

Ранее мы писали об удивительной истории знакомства Евгении с будущим мужем, тогда еще работающим простым официантом на горнолыжном курорте, Джеком Бруксбэнком.

А свадьба пары, полная именитых гостей, в числе которых были и такие звезды как Дэми Мур и Роби Уильямс, состоялась 12 октября 2018 года.