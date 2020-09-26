В Украине продолжают штрафовать граждан за нарушение масочного режима даже в условиях адаптивного карантина. Так, в Чугуеве Харьковской области обязали уплатить штраф мужчину, который летом пришел в полицию без индивидуального средства защиты на лице.

Об этом сообщает издание KharkivToday со ссылкой на постановление Чугуевского городского суда в Едином реестре судебных решений.

23 июня нарушитель карантина находился без маски в помещении Чугуевского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области. Когда на него составляли административный протокол, он признал вину.

"Факт совершения административного правонарушения подтверждается письменными объяснениями, которые он предоставил при составлении протокола, где вину признал и пояснил, что маска ему не нужна", - сказано в постановлении суда.

Спустя три месяца после инцидента, 22 сентября, Чугуевский горсуд признал жителя районного центра виновным по ст. 44-3 КУоАП (нарушение карантина) и оштрафовал на 17 тысяч гривен. Помимо этой немаленькой суммы житель Чугуева обязан оплатить судебный сбор в размере 420 гривен 40 копеек.

В суд нарушитель не пришел, хотя о дате судебного заседания его надлежащим образом оповестили. Причину неявки мужчина тоже не сообщил.

Мужчина может обжаловать приговор в течение десяти дней с момента вынесения постановления.

Ранее "Страна" рассказывала о случае, когда суд отказался признать виновным нарушителя карантина.

Мы также писали о случае в Мелитополе, где правоохранители привлекли к ответственности своего коллегу полицейского за то, что тот посещал супермаркет без маски.