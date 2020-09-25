Бывшему народному депутату и журналистке Татьяне Черновол изменили меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство в деле об умышленном убийстве сотрудника офиса "Партии регионов" в феврале 2014 года.

Об этом сама Черновол написала в Фейсбук.

"Вчера по делу Майдана мне изменили меру пресечения на личные обязательства. Одно из них - запрет на общение с Антоном Яценко", - отметила 41-летняя политик.

Затем после длинного лирического отступления о погибшем на Донбассе муже она объяснила, "каким боком эта коррупционная шкура" (то есть Яценко) относится к ее "преследованию" за штурм офиса "Партии регионов". По словам Черновол, именно Яценко подал против нее в Генпрокуратуру семь заявлений по поводу штурма. Она заявила, что "нынешнее абсурдное подозрение ГБР в умышленном убийстве базируется преимущественно на тогдашних заявлениях Яценко".

"Моя узнаваемость на Майдане и то, что я была с открытым лицом, когда штурмовала офис "Партии регионов", дала Яценко возможность "натянуть" на меня смерть работника офиса "Партии Регионов". Это благодаря ему в деле гибели Захарова появилась моя фамилия, хотя я даже никогда не была в помещении офиса "Партии регионов", у выхода во двор, где погиб Захаров", - заверила Черновол.

Также она полагает, что "месть Яценко" - это лишь небольшая составляющая ее преследования за Майдан.

Как писала "Страна", дело шестилетней давности об убийстве сотрудника офиса "Партии регионов" сдвинулось с мертвой точки в апреле этого года, когда у Черновол провели обыск.

А вскоре после обыска суд отправил ее под круглосуточный домашний арест. Правда, потом Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест.