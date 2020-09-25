Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, по поводу ухудшения здоровья которого недавно возобновились слухи, официально извинился перед властями Южной Кореи за убийство гражданина республики в территориальных водах КНДР.

Об этом информирует информационное агентство Yonhap.

Так, 24 сентября власти Южной Кореи сообщили, что на границе с КНДР был застрелен сотрудник рыболовного контроля при Министерстве морского и рыбного хозяйства республики.

"Наши военные решительно осуждают этот жестокий поступок, призывают предоставить объяснения и наказать виновных", - заявили в Минобороны республики и добавили, что мужчина мог быть убит при попытке бегства в КНДР.

При этом по версии северокорейских военных, гражданин соседней республики пересек морскую границу и игнорировал сигналы береговой охраны. После этого военные КНДР подобрались к судну, на котором находился мужчина, и сделали два выстрела, однако тот попытался скрыться.

"Затем они произвели более десяти выстрелов на расстоянии 40–50 м в соответствии с правилами ведения боевых действий для обеспечения безопасности морской границы", - говорится в сообщении.

КНДР заявила, что военные обыскали судно и обнаружили лишь следы крови, тела на борту якобы не было. После этого они сожгли корабль, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Северной Корее.

Тем не менее, северокорейский лидер Ким Чен Ын направил письмо властям Южной Кореи с извинениями по поводу убийства гражданина республики.

В послании говорится, что глава КНДР сожалеет о том, что "сильно разочаровал президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и других южнокорейцев в связи с сомнительным инцидентом", который произошел в водах Желтого моря.

Ким Чен Ын отметил, что "произошло то, чего не должно происходить". Пхеньян также поручил своим войскам создать систему видеофиксации подобных инцидентов, чтобы впредь не допускать "мелких ошибок или серьезных недоразумений".

Напомним, недавно лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Е Чен по факту вторым лицом в руководстве страны.

После этого появилась информация, что глава КНДР якобы впал в кому.