Взрыв газопровода КЗУ-1 в Чабанах Киевской области произошел из-за некачественной сварки трубы.

Об этом в пятницу, 25 сентября, рассказал главный инженер компании Юрий Зябченко, передает пресс-служба Оператора ГТС.

"Сейчас продолжает работать Комиссия по расследованию причин инцидента, но исходя из уже собранной информации, с высокой вероятностью можно констатировать, что разгерметизация произошла из-за несоответствующего качества сварного соединения, допущенного при строительстве газопровода", - сказал сотрудник компании.

По его словам, на данный момент газопровод КЗУ-1 полностью восстановлен и выполняет транспортировку газа в штатном режиме. Зябченко отметил, что ремонтные работы на объекте были проведены в срок и завершены 18 сентября.

Напомним, в ночь на вторник, 15 сентября, в Чабанах Киевской области прогремел взрыв. Причиной инцидента стала разгерметизация на участке газопровода.

21 сентября глава Оператора ГТС Сергей Макогон отчитался, что последствия взрыва были ликвидированы.