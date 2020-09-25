Сегодня главный дипломат Европы Жозеп Боррель, который на днях прилетал в Украину на встречу с президентом Зеленским, выступил с резонансным заявлением.

Он прямым текстом сказал, что "Европа - не банкомат и не благотворительная организация", а лучший способ поддержать Украину - "помочь в реформировании страны". Такие слова появились на сайте МИД ЕС.

Правда, после разразившегося скандала эту фразу убрали. Однако она осталась в кеше Google.

Если пока оставить за скобками издевательский тон, то можно сделать вывод, что ожидаемый европейский кредит в $1,2 миллиардов завис в воздухе и может не дойти до Украины. Хотя ради него Киев уже подписался на ряд очень жестких требований, среди которых: высокие зарплаты членов набсоветов, передача иностранцам контроля над судебной системой, введение "рыночных цен" на газ для населения и многое другое.

При этом связаны слова Борреля скорее всего с тем, что Банковая начала оказывать давление на антикоррупционную вертикаль НАБУ-САП. Которую "под себя" выстраивал Запад.

Однако своим тоном еврочиновник перешел все границы приличий, что уже обсуждают в соцсетях.

Как прошла встреча Борреля и Зеленского 22 августа

В начале недели, 22 августа, Киев посетил Жозеп Боррель. Полностью его должность звучит как представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

На сайте президента Украины по итогам встречи Владимира Зеленского с Боррелем было опубликовано большое сообщение.

В президентском отчете указывалось, что стороны подробно обсудили Крым и Донбасс. Зеленский "выразил надежду, что совместное заявление будет отображать уровень амбиций сторон по дальнейшему углублению стратегического партнерства и экономической интеграции между Украиной и ЕС".

Боррель, в свою очередь, сделал несколько иной акцент. "Мы поддерживаем Украину в плане экономической интеграции... Особенно хочу подчеркнуть, что мы оказываем всевозможную мощную поддержку реформам, которые внедряются".

По прошествии трех дней, сегодня, 25 августа, эти слова самим Жозепом Боррелем были переведены с дипломатического языка на разговорный. Он сказал, что дал Зеленскому понять - денег (точнее, кредитов) не будет.

"Как я сказал президенту, Европейский Союз не благотворительная организация или банкомат. Лучший способ поддержать Украину для нас - это помочь в реформировании страны, но осуществить эти реформы могут только сами украинцы", - сказал Боррель. Причем его слова цитируются на сайте Евросоюза. Другими словами, это не частное заявление.

Он добавил, что Украина остается в повестке дня Евросоюза и что продолжение реформ сейчас критически важно: "Наша поддержка будет продолжаться, но она также связана со срочной необходимостью укрепления законности и борьбы против коррупции".

Возвращаясь к встрече Зеленского и Барреля в Киеве отметим, что тогда главный дипломат Европы назвал одно требование для выделения Украине кредита в размере 1,2 миллиарда долларов - "выполнять все требования МВФ" (в отдельном материале мы подробно рассказываем, на что Украина подписалась ради этого займа).

Придет ли очередной транш или нет - теперь вопрос открытый. И зависит он скорее всего от вопросов, связанных с решением Рады провести конкурс для назначения нового главы САП. Что раскритиковали на Западе.

"Я, в частности, настаивал на необходимости обеспечения прозрачного, деполитизированного процесса отбора для антикоррупционных органов", - заявил Боррель на сайте МИД ЕС.

То есть, видимо, с этим и была связана резкость Борреля.

"Вова, денег нет...". Реакция соцсетей

Телеграм-канал "Политика Страны" проанализировал заявление Борреля.

"Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель после визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским эту саму встречу совсем не дипломатично прокомментировал.

"Как я сказал президенту, Европейский Союз не благотворительная организация или банкомат. Лучший способ поддержать Украину для нас - это помочь в реформировании страны, но осуществить эти реформы могут только сами украинцы", - заявил Боррель, пояснив, что имеет в виду «укрепление законности» и «борьбу против коррупции». То есть, в переводе на понятный язык – запустить чистку судов под контролем Запада и оставить под его же контролем НАБУ и САП.

Иначе денег не будет.

Мысль в общем-то понятная и неоднократно уже высказываемая. Но обращает на себя внимание подчеркнуто грубый тон, который позволил "главный дипломат" Европы в отношении президента Украины, пересказывая публично свой разговор с ним.

Наши западные "кураторы" уже настолько обнаглели, что думают им все позволено и наши власти любой тон стерпят. И, к слову сказать, наши власти – и прошлые и нынешние – дали им много поводов так думать.

Но может все-таки проснется в Зеленском хоть какое-то чувство гордости и он повторит бессмертные слова Голобородько из фильма "Слуга народа" - "мы не попрошайки, мы не окраина, мы богатая и красивая страна. И то, что мы сейчас лежим на лопатках еще не повод ставить нас раком", - пишет "Политика Страны".

Одесский журналист Юрий Ткачев также напомнил, какую большую цену Украина уже заплатила за ожидаемый кредит:

"На просьбу Зеленского дать денег (которые ЕС, между прочим, обещал дать взамен на открытие рынка земли, если что), главный дипломат ЕС довольно грубо ответил, что ЕС - не благотворительная организация и не банкомат.

А так-то весь мир с нами, да".

Нардеп Ренат Кузьмин интересуется, за это ли стояли на Майдане.

"Ну как вам, дорогие украинцы? Уже вам понятно? Или ещё не дошло? Евросоюз для украинцев не благотворительная организация и не банкомат. Денег нет, но вы держитесь... Где-то я уже это слышал. Вы за это на Майдане стояли, да? Ну, поздравляю! Допрыгались. Эй, президент Зеленский! Пора готовиться к голодным бунтам и последующей отставке", - написал Кузьмин.

Блогер Евгений Истребин написал короткий пост, который сопроводил смеющимися смайлами:

"Боррель - Зеленскому. ЕС не банкомат, нужны реформы

Вова, денег нет, иди нах..."