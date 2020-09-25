Владимир Зеленский приветствует Жозепа Борреля. Фото с сайта президента
Владимир Зеленский приветствует Жозепа Борреля. Фото с сайта президента

Сегодня главный дипломат Европы Жозеп Боррель, который на днях прилетал в Украину на встречу с президентом Зеленским, выступил с резонансным заявлением.

Он прямым текстом сказал, что "Европа - не банкомат и не благотворительная организация", а лучший способ поддержать Украину - "помочь в реформировании страны". Такие слова появились на сайте МИД ЕС.

Правда, после разразившегося скандала эту фразу убрали. Однако она осталась в кеше Google.

Если пока оставить за скобками издевательский тон, то можно сделать вывод, что ожидаемый европейский кредит в $1,2 миллиардов завис в воздухе и может не дойти до Украины. Хотя ради него Киев уже подписался на ряд очень жестких требований, среди которых: высокие зарплаты членов набсоветов, передача иностранцам контроля над судебной системой, введение "рыночных цен" на газ для населения и многое другое. 

При этом связаны слова Борреля скорее всего с тем, что Банковая начала оказывать давление на антикоррупционную вертикаль НАБУ-САП. Которую "под себя" выстраивал Запад. 

Однако своим тоном еврочиновник перешел все границы приличий, что уже обсуждают в соцсетях. 

Как прошла встреча Борреля и Зеленского 22 августа

В начале недели, 22 августа, Киев посетил Жозеп Боррель. Полностью его должность звучит как представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

На сайте президента Украины по итогам встречи Владимира Зеленского с Боррелем было опубликовано большое сообщение. 

В президентском отчете указывалось, что стороны подробно обсудили Крым и Донбасс. Зеленский "выразил надежду, что совместное заявление будет отображать уровень амбиций сторон по дальнейшему углублению стратегического партнерства и экономической интеграции между Украиной и ЕС". 

Боррель, в свою очередь, сделал несколько иной акцент. "Мы поддерживаем Украину в плане экономической интеграции... Особенно хочу подчеркнуть, что мы оказываем всевозможную мощную поддержку реформам, которые внедряются". 

По прошествии трех дней, сегодня, 25 августа, эти слова самим Жозепом Боррелем были переведены с дипломатического языка на разговорный. Он сказал, что дал Зеленскому понять - денег (точнее, кредитов) не будет. 

"Как я сказал президенту, Европейский Союз не благотворительная организация или банкомат. Лучший способ поддержать Украину для нас - это помочь в реформировании страны, но осуществить эти реформы могут только сами украинцы", - сказал Боррель. Причем его слова цитируются на сайте Евросоюза. Другими словами, это не частное заявление. 

Он добавил, что Украина остается в повестке дня Евросоюза и что продолжение реформ сейчас критически важно: "Наша поддержка будет продолжаться, но она также связана со срочной необходимостью укрепления законности и борьбы против коррупции". 

Возвращаясь к встрече Зеленского и Барреля в Киеве отметим, что тогда главный дипломат Европы назвал одно требование для выделения Украине кредита в размере 1,2 миллиарда долларов - "выполнять все требования МВФ" (в отдельном материале мы подробно рассказываем, на что Украина подписалась ради этого займа).

Придет ли очередной транш или нет - теперь вопрос открытый. И зависит он скорее всего от вопросов, связанных с решением Рады провести конкурс для назначения нового главы САП. Что раскритиковали на Западе. 

"Я, в частности, настаивал на необходимости обеспечения прозрачного, деполитизированного процесса отбора для антикоррупционных органов", - заявил Боррель на сайте МИД ЕС. 

То есть, видимо, с этим и была связана резкость Борреля. 

"Вова, денег нет...". Реакция соцсетей

Телеграм-канал "Политика Страны" проанализировал заявление Борреля. 

"Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель после визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским эту саму встречу совсем не дипломатично прокомментировал.

"Как я сказал президенту, Европейский Союз не благотворительная организация или банкомат. Лучший способ поддержать Украину для нас - это помочь в реформировании страны, но осуществить эти реформы могут только сами украинцы", - заявил Боррель, пояснив, что имеет в виду «укрепление законности» и «борьбу против коррупции». То есть, в переводе на понятный язык – запустить чистку судов под контролем Запада и оставить под его же контролем НАБУ и САП.

Иначе денег не будет.

Мысль в общем-то понятная и неоднократно уже высказываемая. Но обращает на себя внимание подчеркнуто грубый тон, который позволил "главный дипломат" Европы в отношении президента Украины, пересказывая публично свой разговор с ним. 

Наши западные "кураторы" уже настолько обнаглели, что думают им все позволено и наши власти любой тон стерпят. И, к слову сказать, наши власти – и прошлые и нынешние – дали им много поводов так думать.

Но может все-таки проснется в Зеленском хоть какое-то чувство гордости и он повторит бессмертные слова Голобородько из фильма "Слуга народа" - "мы не попрошайки, мы не окраина, мы богатая и красивая страна. И то, что мы сейчас лежим на лопатках еще не повод ставить нас раком", - пишет "Политика Страны". 

политика страны телеграм

Одесский журналист Юрий Ткачев также напомнил, какую большую цену Украина уже заплатила за ожидаемый кредит: 

"На просьбу Зеленского дать денег (которые ЕС, между прочим, обещал дать взамен на открытие рынка земли, если что), главный дипломат ЕС довольно грубо ответил, что ЕС - не благотворительная организация и не банкомат.

А так-то весь мир с нами, да". 

Юрий Ткачев телеграм

Нардеп Ренат Кузьмин интересуется, за это ли стояли на Майдане.

"Ну как вам, дорогие украинцы? Уже вам понятно? Или ещё не дошло? Евросоюз для украинцев не благотворительная организация и не банкомат. Денег нет, но вы держитесь... Где-то я уже это слышал. Вы за это на Майдане стояли, да? Ну, поздравляю! Допрыгались. Эй, президент Зеленский! Пора готовиться к голодным бунтам и последующей отставке", - написал Кузьмин. 

Ренат Кузьмин фейсбук

Блогер Евгений Истребин написал короткий пост, который сопроводил смеющимися смайлами:

"Боррель - Зеленскому. ЕС не банкомат, нужны реформы
Вова, денег нет, иди нах..."

Евгений Истребил фейсбук

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