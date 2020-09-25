Жительница казахской Караганды, 22-летняя Алина Эванс, в один миг стала знаменитой на весь мир после опубликования фото, на котором она якобы учительница английского и объясняет школьнику урок. Внимание пользователей соцсети привлекло мини платье педагога да еще и с высоким разрезом. На это обратило внимание издание Life.

Фото стали обсуждать в соцсетях и многие пользователи-мужчины начали проситься на урок к соблазнительной учительнице. Правда вскоре выяснилось, что снимки постановочные, а сама девушка вовсе не учительница.

За страничкой Алины Эванс в "Инстаграме" наблюдают уже 168 тысяч подписчиков. Судя по опубликованным фото, основное занятие девушки - путешествия по миру и отдых на роскошных курортах. Она предпочитает брендовую одежду, дорогой алкоголь. На ее снимках всегда присутствуют большие букеты цветов, а за кадром угадвается молодой человек, который, судя по его машинам, не стеснен в средствах

Фото: Instagram

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