Аргентинский депутат Хуан Эмилио Амери отстранен от должности из-за своего непристойного поведения во время эфира сессии конгресса, которая проходила в Zoom. Это не первый государственный деятель, который теряет работу из-за неловкой ситуации во время онлайн-конференции.

Об этом пишет Buenos Aires Times.

Парламентарий из Аргентины, 47-летний отец троих дочерей Хуан Эмилио Амери, поцеловал грудь девушки во время сессии конгресса. Сессия транслировалась на экране, который был установлен в палате депутатов.

Видео инцидента мгновенно разлетелось в социальных сетях и вызвало всеобщее возмущение. В результате этого было проведено голосование и любвеобильного чиновника отстранили от должности до дальнейших результатов расследования.

"Мне очень стыдно, я чувствую себя крайне плохо", - сказал депутат и попытался оправдаться, утверждая, что не знал о том, что все еще находится на видео-связи с коллегами.

А свои действия по отношению к девушке, которая не является его женой, он объяснил тем, что ей недавно поставили импланты груди, и он интересовался ее состоянием.

Ранее политик уже попадал в скандальные истории, его обвиняла в изнасиловании 17-летняя политическая активистка. Но сам Амери отрицал обвинения.

Не только аргентинские политики попадают в секс-скандалы. Не так давно мы писали о том, что президента Америки Дональда Трампа обвиняла в изнасиловании бывшая американская модель Эми Доррис. Также напомним, что экс-министр Великобритании был задержан по подозрению в изнасиловании коллеги.