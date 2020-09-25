Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 25 сентября встретилась с международными партнерами. Она рассказала иностранцам, как организована работа комиссии по проведению конкурса на административные должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Об этом сообщается в Фейсбук Офиса генпрокурора.

На встрече присутствовали директор отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Сара Ланженкамп, координатор сектора верховенства права и борьбы с коррупцией представительства Европейского Союза в Украине Манфредас Лимантас, председатель Антикоррупционной инициативы Европейского Союза Эка Ткешелашвили, директор Международной организации по развитию права в Украине Леван Дучидзе и координатор программ и советник по правовым вопросам отдела по правоохранительным вопросам посольства США Елена Кустова.

"Самое важное для нас - сделать процесс конкурса на должность главы САП прозрачным, публичным и понятным как для украинского общества, так и для международных партнеров нашего государства. Задача Офиса генпрокурора - действовать четко в рамках закона, обеспечить этот процесс на высоком уровне, не вмешиваясь никоим образом в работу комиссии. Украине чрезвычайно нужен действительно независимый и профессиональный руководитель антикоррупционной прокуратуры", - заявила Венедиктова.

Она добавила, что на конкурсе должны быть выбраны не только руководитель САП, но и его первый заместитель и заместитель, руководитель подразделения. Проводить конкурс будет комиссия, в состав которой входят четыре человека, определенные Советом прокуроров Украины, и семь человек, определенных Верховной Радой Украины.

Международные партнеры заверили, что готовы оказывать необходимую поддержку и помощь. В частности, Ткешелашвили заявила, что международные организации дадут советы, опираясь на многолетний международный и украинский опыт.

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский на встрече с послами стран G7 и Евросоюза пообещал обеспечивать независимость и прозрачность работы САП, НАБУ и ВАКС.

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